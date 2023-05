Edital do Mais Médicos com 5,9 mil vagas e bolsas de R$ 12,3 mil é lançado pelo Governo

O Governo Federal lançou nesta segunda-feira (22) um novo edital para o programa Mais Médicos no Brasil. São 5.970 vagas, com bolsa-formação de R$ 12.386,50, conforme a publicação feita no Diário Oficial da União (DOU).

As inscrições começam nesta sexta-feira (26) e vão até 31 de maio. As vagas serão distribuídas para 1.994 municípios, com prioridade para a região da amazônia e áreas de alta vulnerabilidade social.

>>> Acesse o edital

Os médicos interessados devem entrar no Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP), pelo site oficial do Mais Médicos.

Serão convocados inicialmente profissionais brasileiros formados em território nacional. Os brasileiros formados no exterior e os estrangeiros também terão oportunidade, mas somente nas vagas remanescentes.

O edital chega com algumas novidades, como a extensão do tempo de contrato, que vai até quatro anos. Há também possibilidade de seis meses de licença maternidade, 20 dias para paternidade e a Especialização em medicina da Família e Comunidade e a possibilidade de mestrado em Saúde da Família.

Último edital

Em abril, o Ministério da Saúde lançou 6,2 mil vagas destinadas ao Mais Médicos. As oportunidades foram distribuídas para cidades que quiserem renovar a participação ou aderir ao programa, que objetiva preencher vagas no Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento de atenção primária em unidades básicas, como postos.

De acordo com o edital, foram autorizadas pelo Governo 328 vagas para o Ceará, distribuídas em 112 cidades. Só Fortaleza concentra 91 vagas.