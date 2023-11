Dia do Evangélico é comemorado nesta quinta-feira (30); saiba onde é feriado

O Dia do Evangélico é comemorado nesta quinta-feira (30) em todo o país. Uma homenagem às pessoas que seguem as religiões evangélicas (maioria no Brasil), a data foi instituída com a sanção da Lei 12.328, aprovada pela Câmara dos Deputados em 15 de setembro de 2010.

É feriado?

Sancionada pelo presidente Lula no fim de seu segundo mandato, a Lei não decreta feriado ou ponto facultativo.

Entretanto, algumas localidades do país podem decretar feriado em razão do Dia do Evangélico, como no caso de Alagoas e do Distrito Federal. Nestes e em alguns municípios, independentemente da jurisdição estadual, os serviços podem ter o funcionamento alterado.

Em Alagoas, a folga foi transferida para o dia seguinte, sexta-feira, 1º de dezembro, excepcionalmente em 2023. Assim, os alagoanos terão um feriado prolongado.

Já outras regiões instituíram outros dias para as celebrações. No estado de Rondônia, o Dia do Evangélico é celebrado em 18 de junho, de acordo com a Lei Estadual nº 1.026/2001.

Já em Cuiabá (MT), a data é comemorada em 31 de agosto, inclusive como ponto facultativo.

De acordo com uma pesquisa Datafolha de 2020, os evangélicos somam 31% dos brasileiros que dizem seguir alguma religião. Segundo a pesquisa, as mulheres representam 58% dos seguidores.