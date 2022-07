Dia do Amigo: veja 10 mensagens para você enviar

O Dia do Amigo é comemorado nesta quarta-feira, 20 de julho. Momento para celebrar a amizade e a capacidade humana de, em conjunto, superar os mais diferentes desafios e viver momentos inesquecíveis.

A data foi criada pelo argentino Enrique Ernesto Febbraro, em alusão ao dia 20 de julho de 1969, quando o homem pisou na superfície da Lua pela primeira vez.

Para Febbraro, que era professor de psicologia, músico e dentista, este fato histórico, científico e tecnológico significava que, juntos, os povos seriam capazes de superar os desafios considerados mais impossíveis.

De acordo com o jornal La Nación, Febbraro escreveu mais de 100 cartas para destinatários do mundo inteiro para compartilhar a ideia de celebrar o Dia do Amigo.

Confira frases para celebrar o Dia do Amigo

"Amigos são a família que a gente escolhe. Obrigado por me escolherem também!"

"Meus melhores e piores momentos são com você. Juntos, somos invencíveis. Feliz Dia do Amigo!"

"Hoje é o dia do '- Fofoca? - Aceito'."

"Não importa o tempo que passe, amizades verdadeiras ficam. Obrigado por permanecer!"

"Se você pular, eu pulo, lembra?"

"Você sabe que é só chamar que eu apareço. Não importa onde eu esteja. Parabéns pelo nosso dia!"

"Sua amizade é um privilégio. Obrigado! Feliz Dia do Amigo!"

"Amizade verdadeira é como saúde: só damos valor quando perdemos. Obrigado por ser meu amigo!"

"Seu abraço é lar, suas palavras são conforto e sua presença é combustível. Feliz Dia do Amigo!"

"Com você, a vida é mais divertida. Obrigado!"