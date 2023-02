Dia de Iemanjá é celebrado nesta quinta-feira (2); veja imagens

Iemanjá, considerada a mãe dos orixás e denominada Rainha do Mar, tem seu dia celebrado em todo o país nesta quinta-feira, 2 de fevereiro.

Na Bahia, a tradicional festa em homenagem a orixá completa 100 anos. Em alusão a data, o governador Jerônimo Rodrigues visitou a Casa de Iemanjá, na Colônia de Pescadores do Rio Vermelho, em Salvador.

Este ano, o governo baiano desenvolve ações conjuntas de valorização da festa que celebra a divindade do candomblé e da umbanda, acompanhadas de campanha de conscientização ambiental.

Arpoador recebe celebração

No Rio de Janeiro, o Dia de Iemanjá é celebrado no Arpoador, na praia de Ipanema. A programação é realizada pelo Instituto Floresta e pela Rede de Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, com patrocínio da prefeitura carioca.

A festa será totalmente gratuita e reunirá dez grandes grupos, totalizando cerca de 140 líderes religiosos e artistas, além de filhos de santo e representantes de outras religiões, como a católica e a judaica.

O ritual começa às 15h. O cortejo se concentrará no calçadão da praia de Ipanema, junto à estátua do maestro e compositor Tom Jobim, oferecendo ao público apresentações dos grupos Tambores de Olokun, Afoxé Filhas de Ghandy, Afoxé Oré Lailai e Ogan Kotoquinho.

Veja Imagens das celebrações:

Foto: Divulgação Governo da Bahia / Manu Dias

