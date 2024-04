Dia da Terra: Google homenageia data e usa imagens de parque brasileiro em Doodle temático

O Google celebra nesta segunda-feira (22) o Dia da Terra, data que visa aumentar a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente e a harmonia entre o ser humano e a natureza. Neste ano, a plataforma usa imagens áreas de diversos lugares do mundo, inclusive do Brasil, para ilustrar o Doodle comemorativo.

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2009, o Dia Internacional da Mãe Terra, mais conhecido como Dia da Terra, é comemorado anualmente em 22 de abril por vários países.

Fotos capturadas por satélites do Parque Nacional do Jaú, localizado na região norte do estado do Amazonas, são usadas pelo buscador para formar a segunda letra "g" da logo comemorativa.

A unidade de conservação federal de 2.272.000 hectares de área, administrada pelo Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio), fica entre os municípios de Novo Airão e Barcelos, no Baixo Rio Negro. Ela protege uma das maiores extensões de florestas tropicais úmidas contínuas do mundo, e foi criada em setembro de 1980. O nome do equipamento é assim denominado por situar-se na bacia do rio Jaú (do tupi ya’ú), nome que deriva de um dos maiores peixes brasileiros, o jaú (Zungaro sp).

Apontado como uma das maiores reservas florestais da América do Sul, ela está no coração da floresta amazônica, protegendo uma grande variedade de espécies. O local é considerado um Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan), estudos biológicos apontam que o parque abriga cerca de 400 espécies de plantas — algumas delas encontradas somente na reserva —, além de ser o habitat da maior variedade de peixes-elétricos no mundo.

No equipamento, há ainda a presença de muitas espécies ameaçadas, incluindo a arapaima-gigante, peixe-boi-da-Amazônia, jacaré-açú, jacaretinga, tartaruga da Amazônia, tracará, gavião-real, uacari-preto, ariranha, gato-maracajá, onça-pintada e duas espécies de botos.

Locais homenageados pelo Doodle no Dia da Terra

