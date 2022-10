Deputado Bibo Nunes diz que alunos de universidades federais merecem ser 'queimados vivos'

O deputado federal Bibo Nunes (PL) disse que estudantes das universidades federais de Santa Maria e de Pelotas, ambas no Rio Grande do Sul, merecem ser "queimados vivos". A afirmação foi dada nesta quinta-feira (20) em transmissão na internet.

O parlamentar criticava os alunos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que protestaram contra o corte de verbas nas instituições de ensino superior, conforme informações do O Globo. A cidade é a mesma da tragédia da boate Kiss, no ano de 2013, quando 242 pessoas morreram em decorrência de um incêndio.

"Ser rico não é problema. Mas ser rico e não ter noção, ser uns coitadinhos. É o filme 'Tropa de Elite'. Sabe o quê que aconteceu lá? Olha o filme um. Pegaram aqueles riquinhos ajudando pobres, se deram mal, queimados vivos dentro de pneus. É isso que estes estudantes alienados filhos de papai que têm grana merecem", disse o deputado.

As declarações do deputado foram feitas após o ato dos estudantes contra cortes orçamentários, que ocorreu há dez dias no campus sede. Em resposta, o parlamentar gravou o vídeo no qual começa chamando os estudantes de Santa Maria e Pelotas de inúteis.

Segundo o parlamentar, os alunos "sempre dependeram da mesada do papai", são "alienados", além de os acusar de "comprar maconha, cocaína do traficante, que trafica armas para dar para bandidos".

"Esses são os alunos da Universidade Federal de Santa Maria que foram protestar 'viva Lula, Lula lá'. Vocês são uma vergonha, a escória, vocês têm que viver no lixo, no esgoto. Vocês são uns coitados, uns miseráveis. Vocês não produzem nada. São parasitas que querem esconder essa incompetência de vocês através de um 'L' de Lula ladrão. Não estou ofendendo a honra e a dignidade de ninguém", prosseguiu.

As declarações de Bibo Nunes serão investigadas pelo Ministério Público Federal (MPF-RS). O órgão abrirá um procedimento preparatório pela Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC).

Caso algum crime seja identificado, uma cópia será encaminhada à Procuradoria-geral da República para apuração, uma vez que o parlamentar possui foro privilegiado.

O procedimento pode resultar na assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta ou em uma Ação Civil Pública por dano moral coletivo.

Reitor defende estudantes

Em um vídeo publicado no Instagram, o reitor da UFSM, Paulo Burmann, defendeu os estudantes da instituição. O professor classificou as palavras do deputado como um "injusto e covarde ataque à UFSM, atingindo o conjunto de estudantes da universidade".

"Ofendeu e desqualificou estudantes e suas famílias que se manifestaram pacificamente contra os cortes que vêm sendo feitos na educação, na saúde e na ciência para alimentar o orçamento secreto. E que, entre outras coisas, impossibilita que eles continuem seus estudos e que a ciência avance. É um ataque arrogante, carregado de ódio, sem nenhum sentimento humano. Propositadamente ataca a instituição, seus servidores, gestores e seus estudantes sem nenhum conhecimento de causa", afirmou Burmann.