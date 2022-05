‘Delivery de cobras’ se torna negócio para traficantes de animais no Distrito Federal

Traficantes de animais já utilizavam as redes sociais para oferecer animais exóticos e silvestres, mas um grupo de anúncios do Distrito Federal garante até mesmo o delivery de serpentes. As informações são do jornal Metrópoles.

Uma das ofertas traz um catálogo dos répteis disponíveis e promete “entrega grátis” para regiões do DF e cidades próximas. Os preços variam de R$ 200 a mais de R$ 5 mil, dependendo da espécie e raridade do animal.

Legenda: Anúncio de cobras em grupo privado. Foto: Reprodução/Facebook

O contato entre o cliente e o potencial comprador ocorre exclusivamente pela internet, com regras específicas. Uma delas é usar o perfil pessoal nas redes sociais e no WhatsApp, além de exibir uma foto do rosto.

As formas de pagamento incluem descontos à vista e parcelas de até 12x sem juros no cartão de crédito.

Penalidades

O artigo 29 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) proíbe a venda, exportação, aquisição, guarda em cativeiro ou transporte de ovos ou larvas de animais silvestres ou nativos sem a devida autorização.

Legenda: Anúncio em grupo privado. Foto: Reprodução/Facebook

A pena prevista para os crimes é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, podendo ser dobrada em caso de:

crime praticado contra espécie em extinção;

em período de proibição de caça;

durante a noite;

com abuso de licença;

dentro de unidade de conservação;

quando utilizado método ou instrumento capaz de provocar destruição em massa.

No caso de crime decorrente de caça profissional, a pena pode ser triplicada.

Ativistas dos direitos dos animais têm se mobilizado para pedir o fim do comércio ilegal de animais silvestres em páginas do Facebook. Uma das campanhas, iniciada em janeiro deste ano no site Avaaz, já angariou quase 700 mil assinaturas.