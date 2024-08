'Dá risada da polícia', diz vítima de stalking por ex que jogou explosivo em frente a pet shop dela

A dona de um pet shop que foi vítima de stalking do ex-namorado relatou que é perseguida há cerca de sete anos e que já foi agredida por ele com chutes. O caso aconteceu na cidade de Frutal, em Minas Gerais, na última quinta-feira (1º), quando o homem lançou um artefato explosivo em frente ao estabelecimento da mulher.

"Eu estou sofrendo com os ataques, um terrorismo que nunca acaba. Minha família toda é ameaçada. Ele diz que vai matar eles, que vai pôr fogo em mim", disse a empresária, em entrevista ao g1.

Conforme a dona do pet shop, o relacionamento entre eles durou cerca de dois anos e terminou em 2017. Por conta das ameaças do ex, ela conta que, em 2018, precisou ficar um ano e meio longe da cidade mineira.

"A justiça é muito falha, não resolve as situações. Eu estou de mãos atadas porque ele sempre sai ileso, ele nunca vai preso por conta do que ele faz comigo. Ele usa isso como um pretexto para continuar, diz que não tem medo da polícia. (...) Peço justiça, porque ninguém merece viver isso durante 7 anos, não é nada resolvido, nada é feito. Ele dá risada da justiça, ele dá risada das polícias", relatou a vítima.

Ainda segundo ela, o homem chegou a ser preso devido às perseguições e outros crimes. O stalking do ex-namorado incluía uma série de ligações durante o dia e a criação de vários tipos de páginas na internet para conseguir contato.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) informou que o homem teve duas passagens pela prisão, uma entre novembro de 2016 e junho de 2017 e outra que foi de seis dias em outubro de 2019. “Em ambas, ele foi liberado após receber alvará de soltura concedido pela Justiça”, frisou a Pasta, em nota ao g1.

O CASO