Criminosos armados em quatro carros fazem sequência de assaltos no Rio de Janeiro

Um grupo de criminosos armados divididos em pelo menos quatro carros realizou uma onda de assaltos no bairro de Maria da Graça, Zona Norte do Rio de Janeiro, nesse sábado (30). Os suspeitos fizeram arrastão em uma das ruas da região e assaltaram clientes e funcionários de um posto de combustíveis.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que, durante o arrastão, os assaltantes usam dois veículos para fechar uma via e impedir a fuga de motoristas. Em seguida, o grupo ameaça ocupantes de diversos carros, que saem e deixam os suspeitos roubarem pertences.

Durante a ação, alguns assaltantes chegam a xingar as vítimas. Após saqueá-las, os suspeitos as mandam voltar para os carros e fogem em seguida.

Segundo assalto

Os criminosos realizaram, ainda, um novo assalto na mesma noite. Imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram o grupo cercando um posto de combustíveis, com dois carros em cada saída, antes de anunciar o assalto.

Pelo menos oito homens armados deixam os carros e roubam clientes dentro e fora dos veículos parados no estabelecimento. Os suspeitos chegam a render e revistar uma frentista no local antes de voltar aos automóveis e fugir do local. A ação durou pouco menos de um minuto.

A Polícia Militar informou ao jornal fluminense O Dia que equipes do 3º BPM (Méier), responsável pelo policiamento da área, não foram acionadas para nenhum dos dois assaltos. No entanto, o Setor de Inteligência trabalha para localizar e prender os criminosos.

Já a Polícia Civil não informou se as vítimas dos assaltos ou o posto de combustíveis registraram ocorrência sobre as ações criminosas.

Circulação de fake news

No Ceará, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) publicou, na tarde deste domingo (1º), alerta de circulação de fake news sobre o assunto em aplicativos de mensagens instantâneas. A Pasta destacou ser falsa a informação de que o caso teria ocorrido no Estado.

"É mentira que teria se passado no Ceará a ocorrência registrada em um vídeo que circula em aplicativos de mensagens e redes sociais, neste domingo (01/05), no qual aparece um grupo de homens armados cometendo roubo contra funcionários e clientes de um posto de combustíveis", pontuou a SSPDS.

A Pasta compartilhou, ainda, postagem do jornal O Dia, frisando a localização da ocorrência, e pediu que a população não compartilhe mensagens, fotos e vídeos sem saber das procedências destes.

