Criança pede ‘Churrasco do Thomas e seus amigos’ e é atendida por restaurante em São Paulo

Um restaurante situado no Guarujá, no litoral de São Paulo, resolveu realizar um pedido inusitado de uma criança. O pequeno Luiz Henrique, de 3 anos, recebeu a entrega com o desenho de um personagem na embalagem. As informações são do g1.

A mãe da criança, Jenifer Flauzino, de 24, disse que o filho chorava querendo um "churrasco do Thomas e seus amigos" e só parou de chorar ao ver o pedido realizado. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (5). Luiz Henrique, conforme parentes, começou a chorar querendo um churrasco específico. A mãe disse que a criança costumava ter medo do personagem, que é um trem, mas sempre insistia para ganhar o "lanche do Thomas".

A mãe ligou para o restaurante e fez o pedido inusitado. "A única coisa que veio na minha mente foi pedir para eles um bilhete com um desenho de trem.", disse a mulher.

O dono do estabelecimento, Cleber Guimarães, de 33 anos, recebeu o pedido da mãe e resolveu ajudar, mesmo sem conhecer o personagem. Ele, que é pai de um menino de 6 anos, disse ter se empenhado para realizar o desejo de Luiz Henrique.

"Entrei no Google, vi a imagem e tentei fazer o melhor possível.", relatou. A surpresa em forma de lanche chegou quando o filho de Jenifer assistia ao desenho animado.

Legenda: Proprietário do restaurante, que não sabia desenhar, se desafiou para reproduzir personagem de desenho animado Foto: Jenifer Flauzino

"Quando ele viu o desenho [na embalagem], ficou todo bobo", relembra a mãe, que disse ter ficado surpresa com o trabalho do restaurante, que recebeu uma foto de Luiz Henrique todo feliz ao lado da imagem de 'Thomas e seus amigos'.

O comerciante disse que a recompensa foi a reação da criança. "Aquele sorrisão sincero dele ao lado da marmita."

