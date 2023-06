Criança em desnutrição é resgatada e pai é preso em São Paulo

Uma criança de 3 anos foi resgatada, na sexta-feira (2), em estado de desnutrição e desidratação em Rio Claro, São Paulo. O pai da menina foi preso por maus-tratos na ocasião.

O homem alegou às autoridades que ele e a filha estavam sem se alimentar há 40 dias. A criança já foi internada e passa bem. Até o momento, a Secretaria de Segurança Pública não se pronunciou sobre o caso.

Os profissionais levaram a criança para uma Unidade de Pronto-Atendimento, que a transferiu posteriormente para o Pronto-Socorro Nossa Senhora de Lourdes, onde segue internada.

Agora, ela está sob cuidados de médico, psicólogo, fonoaudiólogo e nutricionista. O pai também recebeu cuidados e foi levado ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.

A menina é órfão de mãe, e a avó materna tenta na Justiça a sua guarda.

Diligência

Guardas municipais, um representante do Conselho Tutelar e oficiais de justiça foram deslocados após mandado expedido pela Justiça no âmbito de uma investigação do Ministério Público.

A promotoria foi acionada após a avó materna informar que não visitava a menina por não conseguir contato com o pai.

Ao chegar à casa do homem, os profissionais encontraram a menina de fralda em uma cama, com desidratação e sinais de desnutrição. Ela estava com ossos aparentes e pesava 8 quilos. O local também estava sujo e não havia comida.

Em estado semelhante foi encontrado o pai, que também estava desnutrido. Segundo o G1, ele disse que decidiu ficar sem alimentação até que ambos morressem. Ainda não há esclarecimento sobre a motivação.