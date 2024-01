Corpo de ultramaratonista Camilla Matte é encontrado após desaparecimento em SP

O corpo da ultramaratonista Camila Matte, de 44 anos, foi encontrado no município de Leme, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (16). A triatleta havia sido vista pela última vez na manhã de domingo (14), após dizer que ia para a casa dos pais em São Carlos. A Polícia Civil está à frente das investigações. Ainda não há informações sobre as causas da morte.

Conforme a publicação, o corpo foi localizado em um canavial, perto do carro de Camila. Há sinais de fogo no veículo. A perícia foi acionada e está fazendo uma apuração no local.

Em entrevista ao g1, o educador físico Peterson César Malachias, marido da atleta, relatou que teve uma discussão com ela no dia do desaparecimento. Ele conta que estava dentro da garagem da residência dos dois, e Camila junto ao carro, na rua. "Ela estava na rua com o carro que falou que ia para São Carlos", afirmou.

Veja também

O boletim de ocorrência diz que o homem tentou contato com os pais da atleta no mesmo dia, e eles disseram não ter notícias dela.

Camila Maria Matte era moradora de Leme, personal trainer e ultramaratonista. Era formada em Educação Física e especialista em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

A atleta iniciou na ultramaratona em 2012 e participou de diversas competições esportivas no Brasil e no mundo.