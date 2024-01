Dono de galeria de arte em NY, americano é encontrado morto no Rio; veja o que se sabe sobre o caso

Sócio de uma galeria de arte em Nova York, Brent Sikkema, de 75 anos, foi encontrado morto em um apartamento no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro na noite de segunda-feira (15). As informações são do portal g1.

Segundo a publicação, o corpo foi encontrado por um amigo, que chamou o corpo de bombeiros ao local. Brent já estava morto no momento da chegada dos agentes, com perfurações por arma branca, e teve o corpo levado para o Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do RJ.

Veja também

Uma perícia já foi conduzida no imóvel e, agora, o caso continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). As imagens das câmeras de segurança de imóveis na região também foram solicitadas para ajudar na apuração do caso.

Vizinhança de americano

Brent Sikkema era o dono da galeria de arte 'Sikkema Jenkins & Co.', inicialmente fundada em 1991 com o nome de Wooster Gardens. A arte entrou na vida do empresário em 1971, que abriu a primeira galeria dele no ramo em 1976.

O Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro prestou condolências em relação à morte, afirmando que continua oferecendo o apoio necessário aos familiares de Brent.

Sikkema era casado e deixa um filho de 12 anos. Segundo o portal g1, o marido do empresário foi comunicado da morte e não deve vir ao Brasil.