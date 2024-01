Mila de Jesus, baiana influenciadora nos EUA, morre de parada cardíaca aos 35 anos

Uma das influenciadoras mais famosas de Massachussetts (EUA), Mila de Jesus, morreu na última sexta-feira (12). A morena era natural da Bahia e teve uma parada cardíaca fulminante, aos 35 anos.

A última postagem da famosa foi feita em 7 de janeiro, mostrando todo o frio da região em que morava e os dizeres, remetendo ao filme "Frozen": "Diretamente do Polo Norte. Você quer brincar na neve??". Os seguidores deixaram milhares de comentários, sem acreditar no ocorrido e falando do "sopro da vida". "A vida é um sopro. A frase tão clichê é tão real. Milla descanse em paz aos cuidados de Deus pai. Que seus filhos possam ser abraçados, amados e protegidos por quem você confiava pra essa missão. Você fará falta", comentou um seguidor.

Veja também

Depois desta publicação, nesta segunda-feira (15), a família da influencer deixou uma nota de pesar na página. "Estamos muito tristes com a morte da nossa linda mãe. Agradecemos por todas as orações e condolências. Continuem orando por nós. Obrigada". "Enviando muito amor e conforto para vcs da família e os amigos próximos. Ela trouxe muita alegria e vai fazer falta... Que Deus conforte cada um de vcs", expressou um fã. "É inacreditável! Tomamos nosso cafezinho juntas, rimos tanto!!!!! Meus sinceros sentimentos a toda família e ao George!", escreveu outra pessoa. "Os meus mais sinceros sentimos por essa perda irreparável. Que Deus possa dar muita força nesse momento de dor intensa e pelo caminho difícil à frente", desejou mais um.

Influenciadora de maquiagem

Mila de Jesus era tida como uma das influenciadoras mais antigas de Boston, Massachusetts (EUA). Ela despontou para o sucesso após começar a gravar vídeos de maquiagem para o YouTube e mostrar sua evolução corporal após uma cirurgia bariátrica feita há seis anos.

De acordo com o The New York Post, também desta segunda-feira (15), a suspeita da causa da morte é infarto. Mila também sofria de psoríase, uma doença dermatológica autoimune que compartilhou com os fãs em julho do ano passado. Em outubro de 2023, ela chegou a dizer e mostrar em imagens que 80% do corpo estava afetado.

A famosa tinha acabado de oficializar seu casamento, no fim de setembro do ano passado, com George Kowszik. Ela deixou quatro filhos de um relacionamento anterior e tinha perdido a mãe há cerca de dois anos.