Corpo de motorista que estava desaparecido é encontrado dentro de freezer

O corpo de um motorista que estava desaparecido desde terça-feira (15) foi encontrado dentro de um freezer no último sábado (19). Valdemir Hoeckler, de 52 anos, estava dentro do refrigerador da casa em que morava com a esposa em Lacerdolópolis, oeste de Santa Catarina. A ex-companheira da vítima é a principal suspeita pelo crime.

A família começou a sentir falta de Valdemir ainda na segunda-feira (14), de acordo com relato à Polícia Militar. As buscas pelo motorista foram iniciadas na terça na região da Linha São Roque, onde o homem morava. Familiares e amigos publicaram imagens solicitando ajuda nas redes sociais.

Ao G1, o delegado Gilmar Antônio Bonamigo, responsável pela investigação, contou que a esposa do motorista prestou depoimento na sexta-feira (18) e aceitou que uma perícia fosse realizada na casa do casal na noite de sábado (19). A suspeita, contudo, fugiu antes do horário marcado.

"Outros elementos que foram identificados na investigação [também] levam a crer que ela estava com o corpo escondido dentro de casa. A gente a ouviu buscando informações de como se deu o desaparecimento dele, mas lógico que a gente já trabalhava com a suspeita, diante das poucas informações", disse.

Ainda não há informações sobre como a morte ocorreu. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal foram acionados ao local.