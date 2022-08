Com foragido do Ceará, governo atualiza lista dos 10 criminosos mais procurados do Brasil

André do Rap, Maria do Pó e Xixi são alguns dos nomes presentes na lista de 10 criminosos mais procurados do Brasil. A relação é divulgada mensalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na lista ainda consta um foragido do Ceará.

"Os indivíduos da Lista de Procurados Nacional são perigosos e de alto risco. Portanto, recomenda-se o acionamento das forças policiais para efetuarem as prisões", alerta o pasta federal.

A maioria dos indivíduos citados possuí envolvimento com o crime organizado e o tráfico nacional e internacional de drogas. Entre eles está um suposto chefe de uma facção de origem paulista, André Oliveira Macedo, de 43 anos, conhecido como "André do Rap". Ele é procurado da Justiça desde outubro 2020, após receber liberdade devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) — suspensa horas após ser expedida.

Outra personalidade relacionada é Maria do Pó, suspeita de ter envolvimento no desaparecimento de 340 quilos de cocaína do Instituto Médico-Legal (IML) de Campinas, Interior de São Paulo, em 1999.

Criada em 2020 pelo então ministro da Justiça, Sergio Moro, a lista foi divulgada com 26 nomes.

Conheça os 10 criminosos mais procurados do Brasil

Baixinho

Foto: divulgação

Identificado como Willian Alves Moscardini, mais conhecido como Baixinho, responde oito processos por crimes como assalto, roubo, sequestro e agressões no estado de São Paulo. Ele é acusado de participar do assalto a uma transportadora de valores, realizado em 2017, no Paraguai. No episódio, foram roubados US$ 11 milhões.

Juanil Miranda

Foto: divulgação

O ex-guarda civil municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Juanil Miranda é integrante de uma milícia ligada ao jogo do bicho. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo assassinato do delegado Paulo Magalhães Araújo.

Caipira

Foto: divulgação

Conhecido como Caipira, Álvaro Daniel Roberto é considerando um dos maiores traficantes de drogas do País e teria envolvimento em crimes realizados em todos os estados brasileiros e em áreas do Mercosul. Ele teria integrado uma organização criminosa responsável pelo transporte de cocaína do Paraguai e da Bolívia para o Brasil.

O foragido foi preso em 2013, em Fortaleza, Ceará, mas obteve transferência para Juiz de Fora, Minas Gerais, de onde conseguiu prisão domiciliar.

Leozinho

Foto: divulgação

Também chamado de Playboy, Leomar Oliveira Barbosa, o Leozinho, seria membro de uma facção originária do Rio de Janeiro e braço direito de Fernandinho Beira-Mar, apontado como antigo líder da organização.

Ele é acusado de ser um dos responsáveis pela Conexão Atibaia, onde atuava na logística do envio de cocaína do Paraguai para São Paulo. O foragido foi solto indevidamente do Presídio Estadual de Formosa, Goiás, em 2018.

Maria do Pó

Foto: divulgação

Sônia Aparecida Rossi, a Maria do Pó, é apontada pela Polícia como a maior traficante de cocaína da região de Campinas, São Paulo, atuando com entorpecentes vindos da Bolívia. Ela é suspeita de ter envolvimento no desaparecimento de 340 quilos de cocaína do Instituto Médico-Legal (IML) de Campinas, Interior de São Paulo, em 1999.

João Cabeludo

Foto: divulgação

Identificado como João Aparecido Ferraz Neto, João Cabeludo possui envolvimento em roubos a carros fortes e tráfico de drogas na região do Vale do Paraíba, São Paulo, sendo apontado como principal traficante de drogas da área.

Tião

Foto: divulgação

Lourival Máximo da Fonseca, chamado de Tião, é considerado um dos principais traficantes da Rota Caipira — Goiás, Minas Gerais e interior de São Paulo. Segundo as informações do ministério, ele opera no narcotráfico desde a década de 1990, abastecendo essas regiões com cocaína e traficando armas.

Xixi

Foto: divulgação

Sergio Luiz de Freitas Filho, o Xixi, seria membro de uma facção criminosa paulista e atuaria como negociador na compra de cocaína e de pasta-base na Bolívia. O foragido seria responsável pela logística da droga para o Brasil.

Tandera

Foto: divulgação

Tandera é Danilo Dias Lima, apontado como um dos homens de confiança de Wellington da Silva Braga, o “Ecko”, em uma milícia. Ele atua em Seropédica e outros pontos da Baixada, Rio de Janeiro. O homem é suspeito de ser responsável pela lavagem de dinheiro oriundo de atividade criminosa da organização, adquirindo bens de luxo, como mansões, cavalos, carros e outros.

André do Rap

Foto: dvulgação

André Oliveira Macedo é apontado como narcotraficante com atuação na região sudeste do Brasil, além da distribuição de drogas para diversos países de Europa.

Estava preso de 2019, mas foi solto em 2020, após ter um habeas corpus concedido pelo ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Horas depois, o presidente do tribunal, Luiz Fux, suspendeu a decisão e determinou o retorno dele à prisão.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste