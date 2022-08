Cinzas de Shurastey, cão de Jesse Koz, chegam ao Brasil

As cinzas do cão Shurastey, que morreu junto ao tutor, o influenciador digital Jesse Koz, chegaram ao Brasil. Segundo o G1, os restos mortais do golden retriever desembarcaram domingo (31) em Santa Catarina, pouco mais de dois meses após a tragédia.

"Em matéria, eles [Shurastey e Jesse] estão se reencontrando na mesma ordem em que chegaram um na vida do outro", disse a tia de Jesse, Susana, no Instagram. O traslado das cinzas para o País foi facilitado por uma pet shop norte-americana.

Cremado

O corpo de Shurastey foi cremado no dia 26 de maio, nos Estados Unidos. O procedimento foi custeado por uma 'vaquinha' online feita pela família do influenciador e amigos, que arrecadaram R$ 120 mil em cerca de três horas.

O cão precisava ser cremado para poder retornar a Santa Catarina.

A tragédia

Jesse, 29, e Shurastey estavam em um fusca 1978 numa rodovia em Oregon, nos Estados Unidos, quando o influenciador perdeu o controle do veículo e bateu em um Ford Scape que trafegava no sentido contrário da via.

A colisão aconteceu na manhã do dia 23 de maio.

Jesse e Shurastey

Natural de Balneário Camboriú, no Paraná, a dupla ficou conhecida na Internet ao viajar pelas Américas a bordo de um fusca 1978.