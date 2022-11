Cinco pessoas morrem em acidente após micro-ônibus cair em rio no Pará

Cinco pessoas morreram, nesta segunda-feira (7), após o micro-ônibus que estavam a bordo cair no rio Tapará, em Santarém, Pará. O acidente aconteceu quando o veículo realizava uma manobra para embarcar em uma balsa, com destino ao porto de DER, no mesmo município.

Segundo informações do proprietário do coletivo ao portal g1, quando o automóvel subia a rampa de acesso ao ferribote — que realiza a travessia do porto de Santana do Tapará a Santarém —, por volta das 5h, o freio falhou e ele bateu contra um cabo de aço, que se rompeu e o veículo caiu na água. Haviam oito pessoas no interior do transporte no momento do incidente.

A Defesa Civil da cidade informou, em nota à publicação local, que dois passageiros conseguiram pular e se salvar. Outros cinco morreram e tiveram os corpos resgatados por pessoas que aguardavam transporte no local.

Agentes da Polícia Civil, da Capitania Fluvial de Santarém, da Defesa Civil e da Coordenadoria de Portos estão no porto e realizam uma análise sobre o que pode ter provocado o acidente. A Prefeitura de Santarém enviou uma psicóloga para atender os sobreviventes e familiares das vítimas.

Vítimas eram da mesma família

Quatro dos mortos na ocasião eram parentes próximos, incluído uma mãe e dois filhos. O outro indivíduo é uma adolescente, namorada do jovem que também faleceu no episódio.

Identidade das vítimas do acidente:

Adriene de Jesus Ribeiro, 33 anos - Agente Comunitária de Saúde (ACS) em Santarém;

Ian Kaique Ribeiro - 15 anos - estudante e filho de Adriene de Jesus Ribeiro;

Alana Camile Ribeiro Calderaro - 6 anos - também filha de Adriene de Jesus Ribeiro;

Evelyn Andressa Ribeiro Oliveira - 20 anos - sobrinha de Adriene;

Aline - 15 anos - namorada do Ian Kaique.

Familiares relataram às autoridades que a adolescente Kethlyn Ariele Ribeiro Pinto de 17 anos, também sobrinha da agente comunitária de saúde, está desaparecida.

Ainda conforme o g1, o grupo retornava de um evento realizado na casa da irmã de Adriene, no Setor 11, em Monte Alegre, onde aconteceu o acidente.

