Cearense morre em colisão entre carro e caminhão em rodovia no Pará

Um cearense de 19 anos morreu, nessa sexta-feira (9), vítima de um acidente de trânsito registrado no quilômetro 158 da rodovia BR-308, em Capanema, Pará. Na ocasião, outro homem com carteira de identidade originária no Ceará também faleceu, além de uma terceira pessoa ainda não identificada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um veículo, modelo Corolla, com placa do município cearense de Juazeiro do Norte foi esmagado por um caminhão no trecho da estrada federal por volta das 14 horas. O motorista da carreta fugiu do local.

Com a violência do impacto, ambos os automóveis foram parar fora da pista. Segundo testemunhas, o motor de um dos veículos foi arremessado para fora da lataria.

Legenda: Motorista do caminhão fugiu do local do acidente Foto: divulgação

O acidente provocou a morte de três pessoas, sendo apenas duas delas identificadas até este domingo (11): Gulliver Silva Araújo, de 19 anos, de Juazeiro do Norte, região do Cariri; e Francisco de Assis de Almeida Sousa, de 37 anos, que, conforme a corporação, possui RG do Ceará, mas não há identificação do local de nascimento.

Além dos agentes federais, o Corpo de Bombeiros Militar e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local do acidente.

Não foi divulgado o que provocou o episódio. Conforme a PRF, os procedimentos relacionados ao incidente estão em aberto e, até o próximo fim de semana, o boletim da ocorrência deve ser finalizado com mais informações.

