Casos de dengue têm aumento de 85% no Brasil em 2022; confira sintomas

O Brasil apresentou um aumento de 85% nos casos de dengue até o último dia 15 de abril em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados 323,9 mil ocorrências suspeitas da doença em 2022. As informações são do Uol.

A dengue teve incidência de 151,8 por 100 mil habitantes e também teve 85 mortes, 73% a mais do que em 2021. Conforme especialistas, o aumento da temperatura pelo Sul do País contribui no avanço do mosquito Aedes aegypti, apesar de normalmente registrar baixa frequência do vírus.

O município de Santa Catarina registrou 11 mortes confirmadas, recorde para a cidade. Por sua vez, São Paulo teve 30 óbitos e Goiás, 11.

Além dos casos já apurados, o Brasil ainda registra outros 159 óbitos em investigação. Até agora, 26 cidades catarinenses já declararam epidemia e três, emergência.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a transmissão epidêmica é definida quando a taxa supera 300 casos por 100 mil. Rio Grande do Sul e Paraná estão entre os dez Estados com mais casos da doença.

Casos inusitados de dengue

O epidemiologista Jair Ferreira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apontou, em entrevista ao Uol, que a proliferação do mosquito deve ter ocorrido quando a temperatura foi mais favorável a ele.

Em sua perspectiva, o aumento no número de casos também pode estar relacionado com a negligência dos cuidados devido à pandemia. Por conta da preocupação com a Covid-19, a população pode ter se descuidado dos focos domésticos do vírus.

Jair Ferreira Epidemiologista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul "O número de casos no Sul é muito alto para essa época do ano. É inusitado ter dengue quando começa a esfriar".

A Secretaria de Saúde de São Paulo alertou que a retirada de objetos que acumulam água segue sendo uma das principais medidas preventivas. A diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), por sua vez, detalha que o trabalho de campo para combater o mosquito cabe, sobretudo, aos municípios.

SINTOMAS DE DENGUE

Febre entre 2 e 7 dias e dois ou mais dos sintomas:

Náuseas;

Vômitos;

Erupções ou manchas na pele;

Dor no corpo;

Dor nas articulações;

Dor de cabeça;

Dor nos olhos.

Além disso, a Secretaria da Saúde considera resultados de exames clínicos e laboratoriais no diagnóstico.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil