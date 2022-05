Caso Lucilene: possível testemunha é morta um dia após tentar falar com a família da vítima

Uma suposta testemunha do assassinato de Lucilene Maria Ferrari foi encontrada morta um dia depois de tentar conversar com a família para, possivelmente, fazer uma revelação sobre o desaparecimento da empresária.

Segundo reportagem da Record TV, a possível testemunha é uma entregadora identificada como Márcia que se aproximou da sobrinha da vítima durante o velório no último dia 28 de abril.

Gisele Ferrari relatou que a mulher a abraçou e ficou no local por 20 minutos. Em seguida, elas mantiveram contato verbal.

"Você vai me fazer um favor. [...] Eu preciso que você me procure depois do enterro, porque eu tenho algo para te falar'".

Márcia foi encontrada sem vida no dia 29 de abril em uma lagoa em Porto Ferreira (SP), no Interior de São Paulo. As circunstâncias da morte não foram reveladas.

Entenda o caso

O caso Lucilene voltou à tona no último dia 26 de abril, quando a Polícia Civil confirmou a identidade da ossada encontrada por um cachorro em uma área de canavial também em Porto Ferreira, onde ela tinha um hotel.

A mulher estava desaparecida desde o dia 24 de dezembro de 2019. O suspeito do assassinato e sócio dela, Vanderlei Meneses, 42, foi quem registrou o sumiço na delegacia, 48 horas depois. Ele chegou a ser preso em fevereiro de 2020, mas foi solto.

Os restos mortais da empresária estavam enterrados em uma cova coberta com cimento e cal. O material foi submetido a exame de DNA e análise da arcada dentária, que confirmaram a compatibilidade com familiares.