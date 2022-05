Homem de 20 anos com aparência de criança é morto a tiros no Pará

Um homem foi assassinado a tiros na madrugada dessa quarta (4), na Feira da Cesa, em Castanhal, no Pará. José Roberto Gomes Alves tem 20 anos de idade, mas um problema de crescimento o deixou com aparência de criança. Dois homens são suspeitos do crime.

A vítima era conhecida na região como "Molequinho" por conta do transtorno, que não foi detalhado pela Polícia Civil.

Conforme agentes de segurança, uma foto que circula nas redes sociais do que parece ser uma criança vestindo bermuda azul é José Roberto.

A corporação informou em nota que a morte está sendo investigada pela delegacia de Castanhal. Até agora, ninguém foi preso, mas a polícia realiza diligências para ouvir testemunhas.