Criança morre após ser atacada por jacaré em aldeia indígena no Pará

Uma criança de 10 anos morreu, nessa quarta-feira (4), ao ser atacada por um jacaré enquanto tomava banho de rio com o irmão. O caso ocorreu na aldeia Boa Fé, na Terra Indígena Munduruku, que fica no município de Itaituba, no Pará.

Conforme o G1, a vítima do sexo masculino foi atacada pelas costas no momento em que estava em um trecho do Rio Tapajós.

O irmão ainda chamou o pai para socorrer o menino, mas o animal já tinha o levado para o fundo do rio. Horas depois, o pai o encontrou sem vida.

O corpo da criança será sepultado nesta quinta-feira (5) na aldeia que pertencia. A família do menino está recebendo amparo por uma assistente social do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI).

Em nota, o Corpo de Bombeiros do Pará informou que não foi acionado para a ocorrência por se tratar de uma aldeia indígena na zona rural do município. Nesses caso, a corporação ponderou que os militares não costumam ser chamados por questões de logística e difícil comunicação.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil