Caso Amélia: corpo de menina desaparecida é encontrado envolto de lençol

O corpo encontrado em uma calçada na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, no sábado (2) é da adolescente Amélia Vitória de Jesus, de 14 anos, que desapareceu na última quinta-feira (30) ao ir buscar a irmã no colégio.

Conforme o delegado Alexandre Câmara, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), afirmou ao portal g1, o corpo foi encontrado envolto em um lençol.

A informação foi divulgada pela Polícia Civil de Goiás após exame de papiloscópica (por meio de impressão digital) confirmar a identidade da vítima.

De acordo com nota da Polícia Civil do Estado, o trabalho policial continuará para “investigar o que aconteceu com a jovem e identificar o suspeito do crime”.

A adolescente saiu de casa na quinta-feira (30) para buscar a irmã mais nova, de 9 anos, no colégio. Amélia não levou celular e fez o caminho a pé naquele dia, segundo Cristiane Moreira, tia da vítima.

A falta de Amélia foi notada quando a escola da irmã da adolescente entrou em contato com a família informando que ninguém havia ido buscá-la. A partir daí, as buscas pela menina foram iniciadas.