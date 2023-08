Casal em triciclo morre ao cair em ribanceira em Goiás

Um casal natural do Pará morreu após um triciclo em que estava cair em uma ribanceira na GO-118, em Alto Paraíso de Goiás, nesse domingo (31). As vítimas são Bento Silva Siqueira, de 56 anos e Leila Oliveira dos Santos Siqueira, de 35. Os corpos deles devem chegar em Belém na madrugada desta quarta-feira (2).

As informações são do g1. Bento pilotava o veículo quando o acidente ocorreu. Eles voltavam para o Pará quando perderam o controle e caíram na ribanceira. O casal participou de um evento para motociclistas no final de semana, no Distrito Federal.

As investigações apontam que um dos pneus do veículo estourou, fazendo com que Bento perdesse o controle. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local, contudo, o casal já estava sem vida. Motoqueiros que seguiam viagem na GO-118 presenciaram o acidente. Conforme testemunhas, as vítimas sofreram diversos golpes na cabeça após o capotamento.

Casal noivou durante viagem

Bento e Leila estavam juntos há seis anos e noivaram durante a viagem para o festival de motociclistas. O pedido de casamento foi feito em frente ao palco do evento.

Legenda: Casal noivou durante viagem à Brasília Foto: Reprodução/Instagram

Juntos, eles tinham um empreendimento no distrito de Icoaraci, direcionado para motoqueiros para a venda de coletes e jaquetas de couro.

Homenagens

O casal era ativo em ações para motociclistas. Bento era vice-presidente do Motoclube Araras de Aço. Ao saber da morte, o grupo organizou uma vaquinha para arrecadar dinheiro e trazer os corpos para serem velados em Belém.

O presidente dos Araras de Aço contou que o valor foi arrecadado em menos de três horas. Dois casais que presenciaram o acidente também tiveram as passagens custeadas por estarem bem abalados.

Grupos de motoqueiros prestaram homenagens na saída de Brasília. Na cidade Araguaína, no estado de Tocantins, outro grupo também prestou homenagem ao casal.

O sepultamento das vítimas ocorre no cemitério Parque Memorial Metrópole, às 17h, desta quarta-feira (2).