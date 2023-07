Casal e piloto de helicóptero desaparecem em voo da Venezuela para o Brasil

Um garimpeiro, sua esposa e o piloto de um helicóptero desapareceram durante um voo da Venezuela para o Brasil. O casal morava em Roraima há quatro anos.

Jefferson Alves de Lima, de 28 anos, trabalhava como garimpeiro no país vizinho. Ele e a esposa, Maria Aparecida dos Santos Sousa, de 49 anos, falaram pela última vez com a família há cinco dias, segundo reportado pelo g1.

O cunhado de Jefferson, Jordan Batista, contou que o garimpeiro trabalhava na área há dois meses. Na sexta-feira (14), ele teria ligado para a família informando que estavam retornando para a casa.

Desde então, ninguém conseguiu contato com o casal ou com o piloto do helicóptero. Jordan disse que a família chegou a receber notícias de que a aeronave tinha feito pouso forçado, mas as autoridades não confirmaram o fato.

"Vocês não acreditem nesta notícia não. A família aqui está desesperada, sem ter notícia nenhuma. Até agora, não tivemos nenhuma prova de que eles estão bem, que foram encontrados. Nós sabemos que eles continuam desaparecidos. Encontrados eles não foram", disse.

A Polícia Civil divulgou fotos dos de desaparecidos. Informações sobre o caso podem ser repassadas para o número de telefone (95) 99158-5447.