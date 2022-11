Casal de idosos viraliza nas redes sociais após mostrar o próprio jazigo

Um casal de idosos viralizou no TikTok nesta semana por construir o próprio jazigo há 30 anos. Letícia Wild Koch, neta dos dois, criou o conteúdo para contar sobre o local, na cidade de Chapada (RS), e o vídeo tomou proporções enormes.

A ideia dos avós era pensar em cada detalhe para o local, desde os vidros até os ganchos para flores. Como esperado, com o grande alcance, surgiram diversas opiniões.

Muitas pessoas elogiaram a ideia: "se as pessoas soubessem o tanto que isso facilita a vida dos familiares na hora da dor, todo mundo deixaria tudo pronto", disse uma seguidora.

Outra usuária da rede social disse que "a idade realmente traz uma maturidade impressionante". Um jovem falou sobre já ter seu "cantinho já certo". "Tenho 22 anos e tenho meu plano funerário e meu cantinho já certinho. Não quero dar trabalho a ninguém".

Porém, alguns usuários se espantaram com a ideia. "Tenho muito medo de morrer" e "não saberia lidar com isso" são exemplos dos espantos.

Onde encontrar

Os vídeos foram publicados no perfil da neta (@leticiaeosjapas), que atualmente já possui mais de 440 mil seguidores. Na rede social, eles publicaram diversos vídeos, um deles é a avó, segundo ela, contando com "muita tranquilidade sobre a morte".

Em outro vídeo, publicado no mesmo dia, contando por qual motivo resolveram criar o local. A idosa afirma que economizou muito para a construção do jazigo. Até o momento, esse vídeo conta com mais de 200 mil visualizações.