Casa da Princesa Isabel é afetada por temporal em Petrópolis

O temporal em Petrópolis, no Rio De Janeiro, causou danos em vários pontos turísticos da cidade, como a queda do muro da Casa da Princesa Isabel, que era tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico. Todo o Centro histórico de Petrópolis virou um grande lamaçal a céu aberto, incluindo a Praça Dom Pedro II que foi tomada por lama e lixo.

A professora Marcela Martins olhava desolada para o cenário "Muito triste tudo isso, um lugar tão lindo, tão importante para a história do país, mas também mal cuidado. Isso tudo não é acidente, é descaso" afirmou.

De acordo com as informações do jornal O Globo, praticamente todos os casarões históricos situados na Avenida Koeler tiveram seus subsolos completamente inundados e por pouco a altura da água não atingiu os andares principais.

Funcionários da concessionária de energia elétrica tentavam religar a rede subterrânea para restabelecer a energia no Centro. A força da água desligou a subestação responsável pelo fornecimento na região e os operários tentavam identificar o ponto onde houve a falha, mas sem dar previsão de retorno da luz.

Tragédia em Petrópolis

Um temporal atingiu a cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro, na última terça-feira (15), deixando até o momento 66 mortes confirmadas. O corpo de bombeiros ainda não informou a quantidade de pessoas desaparecidas. Segundo a Defesa Civil, foram contabilizados 207 ocorrências, dos quais 171 são por deslizamentos. Mais de 180 militares trabalham no atendimento à população. Equipes especializadas em busca e salvamento foram enviadas para reforçar o socorro, com apoio de viaturas do tipo 4x4 e botes.