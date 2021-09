Caminhoneiros protestam em oito estados; PRF atua para liberar fluxo

O Ministério de Infraestrutura informou nesta quarta-feira (8) que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atua durante o dia de hoje para desmobilizar bloqueios de estradas realizados por caminhoneiros em oito estados.

A previsão, segundo nota da pasta, é garantir o livre fluxo nas rodovias, com a tendência de fim das mobilizações, até a zero hora desta quinta (9). Os bloqueios começaram ainda durante as manifestações do 7 de Setembro, convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Segundo o boletim, de 17h30, são registrados pontos de concentração em rodovias federais com abordagem a veículos de cargas nos seguintes estados:

Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Maranhão Rio Grande do Sul.

Sem bloqueio total de pistas

Segundo o ministério, em nenhum ponto é registrado bloqueio total da pista.

O ministério informou ainda que os atos não são organizados por qualquer entidade setorial do transporte rodoviário de cargas e que a composição das mobilizações é heterogênea, "não se limitando a demandas ligadas à categoria".

A pasta disse ainda que não há previsão, no momento, de que os bloqueios nas rodovias afetem o abastecimento de produtos no País.

No entanto, a ação de caminhoneiros já preocupa distribuidoras de combustíveis que temem o desabastecimento dos mercados. As empresas temem que faltem produtos como gasolina e óleo diesel nas próximas horas. A situação mais crítica é em Santa Catarina e Mato Grosso, mas algumas cidades de outros estados já estão com fornecimento comprometido.

