Caminhoneira Aline Füchter grava vídeo ficando de pé pela primeira vez após acidente

"Dar valor às coisas simples da vida. Cada dia é uma vitória", diz Aline Füchter, caminhoneira conhecida como 'Musa das Estradas', ao gravar um vídeo em pé pela primeira vez após o grave acidente do qual foi vítima no dia 13 de janeiro deste ano, no Mato Grosso.

No vídeo, publicado no canal oficial da caminhoneira no Youtube, ela revela que já consegue realizar algumas atividades do dia a dia sozinha, mas ainda não consegue andar.

"Já escovo meus dentes, vou no banheiro sozinha, eu consigo embarcar na cadeira de rodas e ir no banheiro, antes eu não conseguia. Só não consigo tomar banho sozinha ainda. Mas vou ao banheiro, lavo o meu rosto, escovo meus dentes, passo desodorante. Até 10 dias atrás, eu não fazia isso. Eu não conseguia estar de pé, poder fazer tudo isso é uma vitória", compartilhou.

Assista ao vídeo:

Caminhoneira compartilha recuperação nas redes sociais

No mês passado, a 'Musa das Estradas' publicou um vídeo, mostrando pela primeira vez o rosto após o acidente. Com cicatrizes na face e no braço esquerdo imobilizado, Aline informou que a perna, o braço e lado esquerdo do rosto foram mais atingidos no acidente.

Ela ainda utiliza uma cadeira de rodas para se locomover e já passou por procedimentos cirúrgicos.

Acidente

A caminhoneira guiava o veículo carregado com soja, na BR-174, entre Porto Esperidião e Pontes e Lacerda, no dia 13 de janeiro. Com a colisão, ela ficou com o corpo preso às ferragens e sofreu fraturas.

Aline foi socorrida por outros motoristas que passavam pelo local. Depois, foi encaminhada ao hospital, de onde teve alta em 25 de janeiro. Ela mora em Tubarão, no Sul catarinense.