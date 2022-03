Caminhão de carga tomba em rodovia do MT e pessoas levam peças de carne para casa

Um caminhão carregado de carne tombou na BR-364, em Brasnorte, no estado do Mato Grosso, e a carga acabou sendo levada por motoristas que passavam pela rodovia. As informações são do G1.

O acidente, que aconteceu no último domingo (8), aconteceu após o motorista perder o controle da direção. Chovia no momento e a pista estava escorregadia. Ele teve ferimentos leves e passa bem.

A Polícia Militar informou que a seguradora foi acionada e autorizou que a carga fosse levada por outras pessoas porque era altamente perecível.

Um vídeo mostra o momento em que as pessoas que passavam no trecho pararam para pegar parte da carga e levar para casa. Nas imagens é possível ver pessoas pegando peças inteiras e levando para seus veículos.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil