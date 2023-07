Caixa d'água tomba sobre prédio em Birigui, no Interior de São Paulo

A caixa d'água de um condomínio quebrou e caiu sobre um dos prédios do residencial na manhã desta terça-feira (11), em Birigui, no interior de São Paulo. Segundo o g1, a caixa tinha 24 metros de altura e capacidade para armazenar 100 mil litros d'água.

O equipamento passava por manutenção quando tombou e danificou um dos apartamentos do último andar da torre. O imóvel em questão ficou destruído e foi isolado. Uma moradora idosa precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para sair do local, mas não ficou ferida. A causa do acidente ainda será investigada.

Legenda: Um dos apartamentos, onde mora uma idosa, foi atingido pela queda da caixa d'água Foto: Arquivo Pessoal

O abastecimento de água do condomínio foi interrompido e ainda não há previsão para retomada.