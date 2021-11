Cadela é flagrada 'furtando' sacola de pão de mercadinho no Paraná; veja vídeo

Uma cadela foi flagrada ao "furtar" uma sacola de pão de forma em um mercadinho de Nova Esperança, no noroeste do Paraná. A ação ocorreu na última sexta-feira (12) e foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. As informações são do portal G1.

Nas imagens da câmera externa, o animal atravessa a rua e entra sorrateiramente no estabelecimento. Na filmagem interna, a cadela se aproxima de uma prateleira, puxa uma sacola do alimento e corre com o produto na boca.

O comerciante Carlos Roberto da Silva, ao ver as imagens, ficou surpreso com o fato. Apesar de ter perdido dinheiro pelo item levado, ele perdoou a ação da cadela — novos clientes apareceram na região após a história repercutir.

"Estava parado do lado de fora, aí ela entrou e saiu com a sacolinha na boca, a gente falou 'foi fazer o churrasquinho dela'. Cachorro esperto", comentou o operador de máquinas Antônio dos Santos.

Agora, caso retorne ao local, a cadela terá acesso a uma refeição diferenciada. "Se ela aparecer aqui de novo, quem sabe, vai até receber um pãozinho com mortadela", garantiu o dono da mercearia.