Butantan receberá neste sábado insumos para produzir mais de 10 milhões de doses da Coronavac

O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta quarta-feira (23), que São Paulo receberá no fim de semana insumos suficientes para a produção de mais 10 milhões de doses da Coronavac. De acordo com ele, o governo da China já autorizou o envio de 6 mil litros de insumos do imunizante.

A previsão é que o material chegue no aeroporto de Viracopos, neste sábado (26).

"Está confirmado que até o dia 30 de setembro teremos as 100 milhões de doses da vacinada do Butantan entregues ao Ministério da Saúde", disse Doria.

O governo atribuiu a atrasos de entregas do Ministério da Saúde o problema de falta de vacinas que afetou a capital paulista.