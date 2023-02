Buscas por vítimas da chuva no Litoral Norte de São Paulo seguem pelo 4º dia consecutivo

A busca por vítimas após o temporal no Litoral Norte de São Paulo, ocorrido no último fim de semana, continua sendo realizada na manhã desta quarta-feira (22) por equipes de resgate. Segundo balanço da Defesa Civil, 48 mortes foram registradas - uma em Ubatuba e as demais em São Sebastião.

Enquanto isso, também conforme a Defesa Civil, o número de desaparecidos subiu para 57. As buscas se concentram em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião. Na Vila do Sahy, por exemplo, a maioria das vítimas da tragédia foi encontrada.

Ainda na terça (21), choveu forte em São Sebastião, acarretando suspensão das buscas momentaneamente. A ação foi tomada por questões de segurança, em meio ao risco de novos deslizamentos de terra.

A partir das 22h, os trabalhos foram retomados e seguiram pela madrugada. Nos primeiros dias, eles foram paralisados nesse período, justamente por não haver luz para a continuidade das buscas.

Buscas e liberação de vias

Bombeiros, agentes da Defesa Civil e os próprios moradores estão envolvidos nas buscas às vítimas, em uma operação com mais de 600 pessoas. Além disso, após dificuldades de acesso pelos helicópteros da PM, o Exército enviou aeronaves para auxiliar na tarefa.

Outro bairro bastante afetado, Juquehy registrou novo deslizamento de terra entre a segunda e a terça, mas não houve registro de vítimas, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

Além do resgate, equipes também tentam desobstruir o acesso por terra, com o intuito de liberar algumas das estradas da região. Confira abaixo a situação de algumas delas:

Rio-Santos: trecho até a Barra do Sahy está liberado. Há um ponto bloqueado totalmente na Praia Preta e outros nove com bloqueios parciais, entre eles, o trecho de Maresias.

Mogi Bertioga: segue bloqueada, com previsão de ao menos dois meses para liberação.

Rodovia dos Tamoios (SP-99): está liberada.