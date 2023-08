Briga em condomínio tem babá agredida e advogado baleado em Manaus; veja o que se sabe

Uma briga em condomínio de Manaus resultou em agressões físicas e uma pessoa baleada na última sexta-feira (18). Câmeras de segurança flagraram os suspeitos da ação. Tratam-se do policial civil Raimundo Nonato Machado e a esposa, Jussara Oliveira Machado.

As vítimas são a babá Claudia Gonzaga de Lima e seu patrão, o advogado Ygor Colares. As imagens foram divulgadas pelo Jornal Nacional e causaram revolta. O registro mostra o investigador dando ordens para que Jussara espanque a mulher. As cenas revelam o momento onde a acusada, que recebeu a arma do próprio policial, atinge o advogado com um disparo.

Segundo a reportagem, Jussara Oliveira Machado foi presa em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma, disparo de arma de fogo, lesão corporal e ameaça. Raimundo Nonato Machado assinou termo de declarações e chegou a ser liberado. Ministério Público e representantes da OAB/AM pediram explicações da Polícia Civil sobre a liberação do envolvido. Somente na noite desse sábado (19), a Justiça decretou a prisão preventiva do acusado. Ele segue procurado.

Entenda o caso

Nas cenas apresentadas, o policial incentiva as agressões da esposa contra a babá. “Bate a cabeça dela! Na cabeça dela... Bate. Quebra a cara dela”, é possível ouvir no vídeo. No chão, Claudia recebe inúmeros socos. Ela consegue se levantar e pede socorro. “Ninguém ajuda”, gritou.

Logo depois, as câmeras flagram quando o advogado Ygor Colares aparece para tentar salvar Claudia. Dessa vez, o policial Raimundo dá um soco em Ygor. Os dois começam a brigar e o investigador entrega a arma para sua mulher. Jussara passa a ameaçar quem tenta apartar as agressões.

Ela ainda dá uma coronhada na cabeça da babá. Quando o advogado é jogado no chão, Jussara atira e acerta a perna esquerda dele. Ygor foge, mas é perseguido pelo policial e recebe um soco dele. As agressões terminaram após a chegada da polícia.

OAB exige justiça

Na tarde deste sábado (19), durante audiência de custódia, a justiça decretou a prisão preventiva de Jussara. Representantes da OAB/AM informaram que também vão cobrar providências das autoridades em relação ao policial. O Ministério Público argumenta que Raimundo foi quem deu a arma usada pela esposa para atirar no advogado.

“Nós da OAB também vamos acompanhar porque não chegou nada para a Justiça. Foi como se nada tivesse acontecido. A sociedade não pode permitir isso”, disse, ao Jornal Nacional, Jean Cleuter Mendonça, presidente da OAB/AM.

O advogado não voltou para o condomínio onde mora. Em entrevista, explicou que Claudia está bastante machucada e assustada com essa situação. "Muitas agressões, várias partes assim roxas no rosto, inchadas aqui também e muito abalada psicologicamente por conta disso”, declarou..

"Senti muito medo. Uma arma apontada para você sem saber do que aquela pessoa é capaz de fazer, e aquela estava engatilhada para atirar tanto que houve o disparo. Então ela estava pronta para atirar mesmo. Não era só uma mera intimidação. Ela também utilizou a arma para dar uma coronhada na cabeça da Cláudia”, afirmou o advogado Ygor Colares.

Ao Jornal Nacional, a defesa de Raimundo Nonato Machado e Jussara Oliveira Machado disse que só se pronunciará em juízo.