Briga de bar na noite de Natal termina com três mortos em Minas Gerais; menino é atingido na cabeça

Uma briga de bar na noite do sábado (25) terminou de forma trágica em Minas Gerais, com três pessoas mortas. As informações são do G1.

A Polícia Militar detalhou ao portal de notícias que Romilson Santos, 38, Fernando Brito, 32, e Josué Carneiro, 20, iniciaram uma discussão - cujo motivo ainda é desconhecido - em um bar na zona rural do distrito de Januária, em Várzea Bonita, no Norte de Minas.

Não satisfeitos, deram continuidade à briga na porta da casa de Romilson, apontado como autor dos disparos e vizinho do menino de apenas três anos, identificado como Maciel Gonçalves dos Santos. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Legenda: O homem que sobreviveu à briga foi localizado pela Polícia e preso Foto: Reprodução/Redes Sociais

Conforme o G1, testemunhas relataram à Polícia que Romilson já havia feito disparos no bar, mas lá não atingiu ninguém. Em seguida, foi para casa. Armados com facas, Fernando e Josué foram tirar satisfação e Romilson atirou contra ambos, atingindo o primeiro. Josué conseguiu esfaquear Romilson, que também morreu no local.

Josué fugiu, mas foi preso em seguida. A polícia apreendeu a faca usada por ele, bem como uma espingarda e um revólver utilizados por Romilson.

Ao G1, a PM informou que os três homens já eram conhecidos da Polícia na região, acumulando passagens por crimes como ameaça e lesão corporal.

"Pais estão muito abalados"

Em dificuldades financeiras, a família de Maciel precisou de doações de amigos para conseguir pagar o velório e enterro. Ele era filho único e apontado por parentes como um menino "brincalhão".

“A mãe dele já tinha tido depressão depois sofrer um aborto, depois de um tempo recuperou e conseguiu engravidar dele, mas agora aconteceu essa tragédia. Os pais estão muito abalados, não sei como vai ser agora”, lamentou ao G1 a tia da criança, Rosinalva.