Famílias em Tocantins ficam ilhadas por conta de fortes chuvas na região

Moradores da região sul de Tocantins ficaram ilhados depois que as fortes chuvas inundaram as estradas. O fato foi registrado no último sábado (25) depois que córregos encheram de água, isolando as famílias. A informação é do portal G1.

Fotos e vídeos feitos pelos moradores mostram carros quase totalmente submersos. Em uma das imagens é possível ver um trator sendo usado para puxar um veículo para fora da água.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Peixe, região sul do estado, Wildson de Jesus, informou que pelo menos quatro famílias estavam ilhadas por conta das chuvas que encheram os córregos. Para dar suporte, uma equipe do órgão foi enviada aos locais e conseguiu retirar alguns dos moradores.

O representante da Defesa Civil informou ao G1 que não há mais perigo na região e que uma equipe já foi enviada para dar suporte à última família que estava ilhada.