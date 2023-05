Brasileiro morre após acidente de moto com o pai na Argentina

O criador de conteúdo gaúcho João Vitor Tissot, de 22 anos, morreu em um acidente de moto, nesse sábado (29), em Salta, no noroeste da Argentina. O jovem viajava com o pai, Fábio Tissot, para gravar uma série sobre viagem sobre duas rodas.

Conforme o G1, a polícia local informou que o pai conduzia a motocicleta quando perdeu o controle em uma rodovia federal na província de Salta.

O homem sofreu fraturas no braço, mas não corre risco de morte e está internado em um hospital em Susques, a 1,7 mil km de Buenos Aires.

Os dois saíram do Rio Grande do Sul (RS) com destino ao Atacama, no Chile, ainda em março.

Sonho de pai e filho

Em entrevista ao portal, a mulher da mãe de João, Márcia Ott Worm, disse que a viagem era um sonho compartilhado por pai e filho. “Era um sonho dos dois fazer aquela viagem juntos”, afirmou a madrasta.

Ainda ao portal, a namorada de João, a espanhola Marina Pérez, comentou não ter condições de falar sobre o caso. “É o amor de minha vida”, lamentou.

O corpo do rapaz foi levado para a cidade de Salta. Depois, seguirá para o traslado por via terrestre para o Brasil. As despesas da família foram custeadas por uma vaquinha.

A mãe de João vive na Inglaterra com a mulher, mas embarcou para o Brasil na manhã desta segunda-feira (1º).

Quem foi João Vitor Tissot

O criado de conteúdo João Vitor Tissot tinha 22 anos. Após morar cinco anos na Espanha, ele havia acabado de voltar para o Brasil. Conforme a madrasta dele, Márcia Ott Worm, o jovem estudava fotografia.

“O João Vitor começou a estudar fotografia e, desde então, nós percebemos que ele tinha muito talento para fotografias, para vídeos. Ele tinha um canal no YouTube em que ele gravava as viagens dele”, comentou ao G1.