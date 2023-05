Brasil tem mais de 4,4 mil espécies em risco, aponta IBGE

O Brasil tem 4.460 espécies de animais e plantas ameaçadas, o que representa 20% das mais de 21 mil espécies avaliadas. O dado é do levantamento de espécies do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, divulgado nesta quarta-feira (24).

A pesquisa identificou que 9 espécies foram extintas desde 2014, ano do último balanço. A mais recente delas é a Perereca-gladiadora-de-sino.

Outras são as aves Limpa-Folha-do-nordeste e coruja caburé de Pernambuco. Há também espécies extintas na natureza, mas com exemplares em cativeiro, com a ave Mutum-do-Nordeste que atualmente depende de programas de reprodução.

Atualmente, mais de 7500 espécies de plantas e quase 14 mil espécies de animais fazem parte da flora e da fauna brasileira. Entre as que estão ameaçadas, mais de mil estão criticamente em perigo, e cerca de 2200 estão em perigo.

Espécies por bioma

Foram analisados todos os seis biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal e Mar e ilhas oceânicas.

O bioma mais ameaçado é a mata atlântica, com 24% das suas espécies em algum nível de risco. O coordenador da pesquisa, Leonardo Bergamini, avalia que a principal explicação é a devastação de áreas de mata para a construção de moradias.

Em seguida vem o Cerrado com 16% de espécies ameaçadas e a Caatinga com 15%. Na outra ponta, o ambiente mais preservado é a Amazônia, com 6%. O Pantanal continua sendo o bioma com menor número absoluto de espécies em risco : 74.