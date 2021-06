Brasil recebe 2 milhões de doses da vacina da Janssen doadas pelos EUA nesta sexta-feira (25)

O Brasil recebeu nesta sexta-feira (25) um lote com 2.052.350 doses da vacina contra Covid-19 da Janssen, doado pelos Estados Unidos. O voo chegou ao Aeroporto Internacional de Viracopos.

Outro carregamento com mais de 942 mil doses deve chegar no sábado (26), totalizando as 3 milhões de doses, segundo o Ministério da Saúde. O imunizante é o único aplicado em dose única, o que deve acelerar o programa de imunização.

Nesta terça (22), o Brasil recebeu o primeiro lote do imunizante da Janssen, com 1,5 milhão de vacinas compradas pelo governo brasileiro.

A doação de imunizantes pelo governo dos Estados Unidos foi aprovada Ministério da Saúde e pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

Os Estados Unidos já têm 46,1% da população completamente vacinada - 151 milhões. O país já aplicou 321 milhões de doses dos imunizantes.

Janssen no Ceará

O Ceará deve começar a aplicar a vacina da Janssen neste fim de semana, conforme informou o Secretário Estadual da Saúde, Dr. Cabeto, nesta quinta-feira (24), em coletiva do Governo do Estado.

A reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) desta sexta-feira (25) vai definir a logística de distribuição das 61,1 mil doses da vacina que já chegaram nesta quinta-feira (24).

O lote que o eEtado já recebeu é das vacinas compradas pelo governo federal. Ainda não há informações sobre a distribuição das doses doadas pelos EUA.