Brasil concentra 100 casos de gripe aviária, detalha relatório do governo

O Brasil registrou o 100º caso de gripe aviária do subtipo H5N1 nesta sexta-feira (15), conforme relatório do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Os registros de contaminação tiveram início em maio, e pico em junho. As ocorrências desaceleraram em julho e em agosto.

No entanto, em setembro, houve um novo crescimento dos casos. Em agosto, o governo de São Paulo decretou estado de emergência por gripe aviária no estado. Conforme informações da Agência Brasil, a medida vale por 180 dias e foi implementada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a pedido do governo federal, para tentar conter a cadeia de transmissão da doença.

A maioria dos casos ocorreu em aves migratórias. Somente duas ocorrências foram identificadas em aves de criação. O primeiro ocorreu na cidade de Serra (ES) e outro, em Maracajá (SC).

Apesar das ocorrências, o governo declarou que não há risco para o consumo de carne e ovos, e não houve transmissão para humanos no Brasil.

O QUE É A GRIPE AVIÁRIA?

A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta diversas espécies de aves domésticas e silvestres e, ocasionalmente, chega a mamíferos como ratos, gatos, cães, cavalos, suínos e até humanos.

A doença é de notificação obrigatória à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).