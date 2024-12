Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamento de janeiro a dezembro

O calendário dos pagamentos do Bolsa Família 2025 foi disponibilizado pelo governo. Conforme o cronograma, os pagamentos devem ter início no próximo dia 20 de janeiro.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a data de cada pagamento é vinculada ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

O NIS pode ser consultado no cartão do programa dos beneficiados. Atualmente, o programa é composto por seis tipos de benefícios diferentes, que variam conforme as necessidades.

VEJA O CALENDÁRIO ANUAL:

Janeiro: de 20/01 a 31/01;

Fevereiro: de 17/02 a 28/02;

Março: de 18/03 a 31/03;

Abril: de 15/04 a 30/04;

Maio: de 19/05 a 30/05;

Junho: de 16/06 a 30/06;

Julho: de 18/07 a 31/07;

Agosto: de 18/08 a 29/08;

Setembro: de 17/09 a 30/09;

Outubro: de 20/10 a 31/10;

Novembro: de 14/11 a 28/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

CALENDÁRIO NO MÊS DE JANEIRO:

Final do NIS: 1 - 20 de janeiro;

Final do NIS: 2 - 21 de janeiro;

Final do NIS: 3 - 22 de janeiro;

Final do NIS: 4 - 23 de janeiro;

Final do NIS: 5 - 24 de janeiro;

Final do NIS: 6 - 27 de janeiro;

Final do NIS: 7 - 28 de janeiro;

Final do NIS: 8 - 29 de janeiro;

Final do NIS: 9 - 30 de janeiro;

Final do NIS: 0 - 31 de janeiro



QUAIS OS TIPOS DE BENEFÍCIO?

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família.

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família.

Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos.

Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Extra de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos. As transferências começam em setembro.

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Garantia de que ninguém receba menos do que no programa anterior (Auxílio Brasil). Válido até maio de 2025.

O Programa garante também o acompanhamento das condicionalidades para ter acesso ao benefício, "como instrumento de fortalecimento do acesso a direitos básicos de saúde, educação e assistência social, reforçando a importância desse acesso para a ruptura do ciclo intergeracional de reprodução da pobreza".