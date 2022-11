Bloqueios nas rodovias chegam a 227 nesta terça, diz PRF; veja pontos afetados pelo país

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os pontos de interdições, bloqueios ou manifestações em rodovias do País caíram de 335 às 1h02 para 227 às 9h04. Há ocorrências em diversos Estados e no Distrito Federal.

Os atos ocorrem no Amazonas, Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. As informações foram publicadas na conta oficial do Twitter da PRF.

O maior número de bloqueios é registrado em Santa Catarina, com 38, e o de interdições em Mato Grosso, com 23. Segundo a entidade, 246 manifestações já foram desfeitas. A corporação anunciou uma operação para liberar estradas na madrugada desta terça-feira (1º), após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinar a liberação imediata das vias públicas.



Desde a noite do domingo (30), após a derrota eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestantes interditam rodovias pelo País e pedem a intervenção do Exército. Há registro de envolvimento de caminhoneiros e produtores rurais nos atos, mas são majoritariamente organizados por "populares", segundo a PRF.

Bloqueio ilegal

Na noite desta segunda-feira (31), o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias militares dos estados tomassem todas as medidas necessárias para efetuar a imediata desobstrução de vias ocupadas ilegalmente.

Nesta terça-feira, Moraes reforçou que as polícias militares dos estados podem desobstruir inclusive as estradas federais bloqueadas no país e identificar, multar e prender os responsáveis pelos bloqueios

"As polícias militares dos estados possuem plenas atribuições constitucionais e legais para atuar em face desses ilícitos, independentemente do lugar em que ocorram, seja em espaços públicos e rodovias federais, estaduais ou municipais, com a adoção das medidas necessárias e suficientes, a critério das autoridades responsáveis dos poderes executivos estaduais, para a imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido", escreveu Moraes.

Conforme o g1, a determinação foi dada atendendo a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes e do vice-procurador geral eleitoral, e em caso de descumprimento da ordem, Moraes estipulou multa de R$ 100 mil por hora para o diretor da PRF, Silvinei Vasques, que ainda pode sofrer eventual afastamento do cargo.