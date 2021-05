Bebê nasce com anticorpos contra a Covid-19 em Santa Catarina, dizem médicos

O Brasil já pode ter o primeiro caso documentado de criança nascida com anticorpos contra a Covid-19. Pelo menos é o que apontou, nesta quarta-feira (19), a Secretaria de Saúde de Tubarão, cidade de Santa Catarina, ao revelar que o filho de uma médica vacinada contra a doença já nasceu com as defesas do organismo.

Segundo informações publicadas pelo portal G1, Talita Mengali Izidoro trabalha em um posto de saúde da cidade e foi vacinada quando estava com 34 semanas de gestação.

Dois dias após o nascimento do bebê, no dia 9 de abril, um teste comprovou a presença de 22% de anticorpos na amostra analisada, sendo avaliado por diferentes médicos, incluindo o secretário municipal de saúde da cidade, que é o obstetra que acompanhou a criança.

O teste de neutralização SARS-COV-2 foi feito por um laboratório catarinense e encaminhado para análise fora do Estado. Após o resultado, a família decidiu enviar o exame para especialistas, que confirmaram o fato.

Universidade elabora artigo científico

O programa de Pós Graduação de uma universidade na região deu início a elaboração de um artigo científico para documentar a descoberta e publicá-la. Participam do estudo a gerente e o secretário de Saúde do município, pesquisadores da universidade e a própria mãe.

A Diretoria Estadual de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive-SC) disse ainda não haver protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para indicação e avaliação laboratorial de recém-nascidos de mães imunizadas contra a COVID-19. A pasta afirma aguardar um relatório para acompanhamento do caso.

O Ministério da Saúde, por sua vez, ainda não informou se foi notificado e se existem outros casos semelhantes no país.