Bebê morre atropelado pela mãe após engatinhar até o quintal em Jundiaí, São Paulo

Um bebê de um ano morreu atropelado na própria casa após engatinhar até o quintal no momento em que a mãe chegou com o veículo. O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (11), em Jundiaí (SP), e foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na direção de veículo automotor.

Uma testemunha que trabalhava nas proximidades ouviu gritos de uma mulher desesperada em uma casa de um condomínio, segundo Boletim de Ocorrência (BO) obtido pelo portal G1. De acordo com ela, a mulher pedia socorro aos gritos.

Ao se aproximar do imóvel, a testemunha contou que o portão estava trancado. Quando conseguiu entrar, a testemunha se deparou com o casal às lágrimas pedindo ajuda.

No registro, o rapaz estava com uma criança sobre o colo, com sangue e ferimentos na cabeça. Ele teria pedido que a família, em estado de choque, fosse levada ao hospital.

A testemunha pegou o carro e foi à unidade de saúde, onde o óbito da criança foi confirmado. Ainda conforme o BO, o bebê estava com o pai quando, durante um descuido, engatinhou ao quintal enquanto a mãe chegava. O caso passará por investigação.

