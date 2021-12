Bebê e padrasto morrem em desabamento de dois prédios em Belo Horizonte

Dois prédios desabaram na madrugada desta terça-feira (7) no bairro Jaqueline, em Belo Horizonte (MG). Os imóveis tinham três e quatro andares. Uma bebê de 1 ano e 8 meses e o padrasto de 35 anos morreram. Já a mãe da criança foi socorrida a uma unidade de saúde, conforme o G1.

O Corpo de Bombeiros informou que não havia nenhum morador no edifício de quadro andares, enquanto no menor residiam duas famílias, incluindo as vítimas que já tiveram o óbito confirmado.

Ainda não há informações oficiais sobre as causas do duplo desmoronamento.

Outras duas residências vizinhas aos prédios também foram atingidas pela queda da estrutura. No entanto, as casas estavam vazias.

Sobreviventes

Ainda conforme os bombeiros, até as 2h45 desta terça-feira, três mulheres de 13, 19 e 23 anos haviam sido resgatadas e foram encaminhadas conscientes ao hospital.

O trabalho operacional no local da tragédia conta com 36 bombeiros, 11 viaturas e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).