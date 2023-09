Bebê chama atenção nas redes sociais por barba e excesso de pelos

Um bebê de Cascavel (PR) ganhou admiradores nas redes sociais por ter um grande volume de pelos e até mesmo uma barba. Os vídeos do pequeno João Miguel, de 10 meses, acumulam milhões de visualizações nas redes sociais.

O menino chamou atenção por já ter nascido com as sobrancelhas volumosas, praticamente juntas. Com os meses, ele também foi desenvolvendo pelos em outras partes do corpo, como a barriga, pescoço e rosto. O tamanho dos cílios também rendeu elogios.

"Que lindo, vontade de apertar!" escreveu uma internauta. "Que lindo! Parece um ursinho de tão fofo", disse outra usuária do Instagram.

O pai do bebê, Jonas Braga, explicou que é comum que os bebês da sua família nasçam peludos. “É muito comum na minha família, vem da parte de mãe. Eu nasci assim, ela também, meu avô. Não acontece com todos nós, mas estamos acostumados”, disse ao portal Metrópoles.

Ele afirmou que já teve medo de postar imagens do filho, pois não sabia como as pessoas iriam reagir, mas se surpreendeu com comentários positivos.

A família não divulgou se o menino foi diagnosticado com alguma síndrome. Uma das causas de crescimento excessivo de pelos é a hipertricose universal congênita, geralmente hereditária.

Segundo estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a condição pode ser de caráter esporádico e tem impacto principalmente estético.