Avião que seguia para Fortaleza bate em pássaro e aborta decolagem em Congonhas

Um avião que vinha para Fortaleza abortou a decolagem em São Paulo depois de ter batido em um pássaro no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, na quinta-feira (16). As informações são do G1.

De acordo com a companhia aérea, o Airbus da Latam Airlines faria o voo LA 3415, com destino à capital cearense, e, por volta das 11h10, colidiu contra uma ave durante a decolagem, ainda em solo. Não houve explosão, mas danos no motor, que será periciado. Segundo a empresa, os passageiros foram trocados de aeronave "em completa segurança". "A aeronave foi trocada e o voo seguiu viagem às 12h40". Testemunhas gravaram a tripulação falando sobre o incidente. "A empresa lamenta o ocorrido e esclarece que está prestando a assistência necessária aos passageiros. A companhia reitera que a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura", informou a Latam Airlines. Investigação Em nota, a Infraero disse que "não foram identificados vestígios de animal (avifauna) colidido" na vistoria feita pela equipe do aeroporto. Conforme a instituição, Congonhas tem "Programa de Gerenciamento do Risco da Fauna" com diferentes ações para eliminação de focos atrativos de animais. Já a Aeronáutica, no entanto, afirmou que o caso é investigado.