Avaliada em R$ 1 milhão, casa é demolida em área de risco na Rocinha

Uma casa de luxo, avaliada em R$ 1 milhão, foi demolida no alto da favela da Rocinha, na manhã desta quarta-feira (9), na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), o terreno da casa possui 450 metros quadrados, e dois andares estavam sendo construídos de forma irregular, o que colocava a população em risco. As informações são do portal Uol.

Além disso, o imóvel tinha uma piscina com escorregador e cascata, capacidade para 100 mil litros de água e profundidade de 3 metros. A estrutura tinha azulejo, iluminação instalada na parte interna e mármore no acabamento.

De acordo com a Prefeitura do Rio, o imóvel corria risco de desabar, podendo atingir outras residências.

"A construção foi feita de forma irregular sem nenhum acompanhamento técnico e é ilegalizável, podendo trazer riscos à vida dos ocupantes e dos moradores do entorno, devido ao porte robusto das estruturas, que segundo técnicos da secretaria, deixam clara a intenção de realizar uma construção de grande porte", explicou a Seop.

Conforme a pasta, a área de lazer já estava sendo usada antes mesmo da obra principal ser finalizada.

"É uma construção que coloca em risco a vida das pessoas. Nosso objetivo principal é preservar vidas, evitar tragédias, são construções sem acompanhamento técnico e, além disso, nós temos que frear a desordem na cidade. Então, nós vamos continuar fazendo essas operações para combater o crescimento desordenado e o desmatamento para garantir que a cidade se estabeleça de uma forma organizada e, acima de tudo, preservando a vida da população", afirmou Brenno Carnevale, secretário de Ordem Pública.